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Инспекторы ДПС отбуксировали автомобиль врача тульского перинатального центра
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Инспекторы ДПС отбуксировали автомобиль врача тульского перинатального центра

У Kia оторвался трос сцепления. Ситуацию осложнили морозы.

Инспекторы ДПС по городу Туле помогли добраться девушке-врачу до работы. Историю рассказали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Так, утром 6 января старшие лейтенанты полиции Павел Годунов и Андрей Назаренко,  обратили внимание на стоящий на краю проезжей части автомобиль Kia с мигающей аварийкой.

Полицейские обратились к водителю, чтобы выяснить причины вынужденной остановки и предложить помощь. Выяснилось, что девушка-водитель является врачом перинатального центра и опаздывает к пациентам. По дороге на работу у транспортного средства оторвался трос сцепления. Автомобиль был обездвижен, ситуация осложнялась сильным морозом на улице.

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Инспекторы убрали транспортное средство с проезжей части, своими силами отбуксировав его на стоянку ближайшего гипермаркета. А патрульном автомобиле доставили врача к медучреждению.

 

Уважаемые туляки и гости региона! Личный состав Госавтоинспекции Тульской области ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной дорожной ситуации. 
Вы можете звонить по телефонам:

Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42

Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

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