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В Туле ищут мужчину с дорожной сумкой и в темных очках
Фото: «ЛизаАлерт»

В Туле ищут мужчину с дорожной сумкой и в темных очках

Предположительно, пропавший может находиться в нашем регионе.

В Туле и области ищут 46-летнего Сергея Владимировича Боева. Он пропал 25 декабря. 

Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», мужчина может находиться как в Туле и области, так и в городе Орехово-Зуево. Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавое телосложение, русые волосы, зелёные глаза. Он был одет в черную куртку, джинсы, ботинки и шапку. Среди особых примет  черная дорожная сумка и еще одна черная сумка через плечо. Также Сергей носит очки с темными линзами.

 

Информацию о потерявшемся можно сообщить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. 

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