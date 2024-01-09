В Туле ищут мужчину с дорожной сумкой и в темных очках

Фото: «ЛизаАлерт»

В Туле и области ищут 46-летнего Сергея Владимировича Боева. Он пропал 25 декабря.

Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», мужчина может находиться как в Туле и области, так и в городе Орехово-Зуево. Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавое телосложение, русые волосы, зелёные глаза. Он был одет в черную куртку, джинсы, ботинки и шапку. Среди особых примет — черная дорожная сумка и еще одна черная сумка через плечо. Также Сергей носит очки с темными линзами.

Информацию о потерявшемся можно сообщить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.