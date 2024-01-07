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Часть Ясногорска осталась без воды из-за крупной аварии

Часть Ясногорска осталась без воды из-за крупной аварии

Сейчас на месте работают аварийные бригады.

Порыв на водопроводных сетях в Ясногорске на ул. Щербина у дома № 13 произошел утром 7 января.

По информации администрации районного центра, «в 12.00 часов произведено аварийное отключение водоснабжения 23 многоквартирных домов, расположенных на улицах Заводская, Смидович, Ленина и Комсомольская».

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В настоящее время ведутся ремонтные работы силами МУП «Водоканал», задействованы 3 единицы техники, ремонтная бригада из 6 человек.

«Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 16.00 часов. Котельные города останавливаться не будут», — подчеркнули в администрации Ясногорска.

Год назад, 8 января на ул. П.Смирнова в Ясногорске прорвало сети холодного водоснабжения. Устранением аварии также занималось МУП «Водоканал Ясногорского района».

В 2019 году 11 января около 7 утра из-за аварийного отключения электроэнергии была обесточена центральная котельная. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, это более 5000 жителей. Тогда из-за повреждения высоковольтного кабеля, который питает центральную котельную, вышел из строя один из двух котлов. В результате гидроудара образовался ряд порывов на трассах. Примерно к трем часам того же дня авария была устранена.

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