Сотрудники ДПС будут усиленно дежурить на дорогах Тульской области

В задачу дорожных полицейских будет входить оказание помощи тем, кто попал в сложную ситуацию в пути, а также контроль за соблюдением водителями ПДД.

Для обеспечения дорожной безопасности 7 и 8 января на дорогах Тульской области будут дежурить дополнительные экипажи Госавтоинспекции.

«Инспекторы ДПС ориентированы в первую очередь на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию в пути», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествием с тяжкими последствиями, таких как:

управление транспортным водителем, находящимся в состоянии опьянения;

выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в нарушение ПДД и т.д.

В случае возникновения сложной дорожной ситуации обращайтесь к инспекторам ДПС. Стражи порядка окажут всевозможное содействие, а при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Вы можете звонить по телефонам:

Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42

Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Также если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения – проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным, позвоните и сообщите информацию о данном факте по вышеуказанным номерам телефонов либо на номера телефонов горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38, для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.