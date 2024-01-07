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Названы десять домов в Туле с самым плохим отоплением в новогодние каникулы

Названы десять домов в Туле с самым плохим отоплением в новогодние каникулы

Пока сотрудники УК отдыхают на каникулах, в многоквартирных домах замерзают люди.

Администрация Тулы уведомила управляющие компании о необходимости принять срочно меры по восстановлению отопления в десяти многоквартирных домах города. Большая часть их расположена в Пролетарском округе.

С 4 по 6 января многократные жалобы поступали от жителей следующих домов:

ул. Пролетарская, д. 26 (УК «Центральная», 2 обращения), ул. Металлургов, д. 57 (УК «Соседи», 10 обращений), ул. Металлургов, д. 94 (УК «Ресурс», 3 обращения), ул. Фрунзе, д. 29 (УК «Согласие»,  2 обращения), Красноармейский пр., д. 6 (УК «Левша», 2 обращения), поселок Западный 2-й, ул. Новоселов, д. 2 к. 1 (УК «Косогорец», 2 обращения), ул. Замочная, д. 105Д (УК «Дельта», 3 обращения), ул. Ю. Фучика, д. 26к2 (УК «Ресурс», 8 обращений), ул. Ю. Фучика, д. 26к1 (УК «Ресурс», 7 обращений), ул. Металлургов, д. 82А (УК «Аксиома», 5 обращений).

Лидером этого антирейтинга стала УК «Ресурс». Согласно этому перечню, от жителей домой, находящихся в ее управлении, поступало больше всех жалоб.

Так, жители дома № 26 корп. 2 по ул. Ю. Фучика рассказали Myslo, что проблемы с отоплением начались еще 2 января. Один из стояков полностью остыл, но звонки в УК не приносили результатов – никто не отвечал. Жалобы в аварийную службу давали лишь временный эффект – требовалось вмешательство управляющей домом компании, но её руководство, по сломам жителей многоэтажки, отпустило сотрудников на праздники.

Только сегодня, 7 января, после многократных обращений жителей бывшего общежития и на горячую линию губернатора, и попыток дозвониться дежурным по городу, наладкой отопления начали заниматься представители УК. За столько дней в некоторых квартирах замерзли трубы и сейчас жилищникам предстоит заниматься их разморозкой.

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