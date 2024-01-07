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Вандалы украли из елки «Арсенала» мячи

Вандалы украли из елки «Арсенала» мячи

7 января – завершающий день фестиваля «Креативная елка – 2024» в Туле

Фестиваль – часть проекта «Музейная зима в Туле». Полюбоваться необычными новогодними деревьями можно еще сегодня на ул. Металлистов.

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В этом году Тулу украсили креативные елки от представителей бизнес-сообществ, музеев города, некоммерческих организаций, образовательных учреждений. 

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Необычные новогодние деревья получились очень разными и интересными. Есть елки из карандашей, фломастеров, мячей, фоторамок. Но, лучше увидеть их своими глазами, время еще есть.

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6 января была обнаружена пропажа нескольких мячей из елки, которую установил ФК «Арсенал».

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Елка сохранила свою форму, но все равно отношение туляков не может не огорчать.

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