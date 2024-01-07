ГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий к ночи

Фото: УГИБДД по Тульской области

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

С 21:00 7 января с сохранением ночью и до 21:00 8 января 2024 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: на дорогах - местами гололедица, порывы ветра до 8 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:

Будьте бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает;

При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

Кроме того, экипажи ДПС Госавтоинспекция Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.