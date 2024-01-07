В Туле прошел турнир по валенкоболу

Мероприятие организовано ПФК «Арсенал». В мероприятии приняли участие более 60 любителей здорового образа жизни. За призы боролись 9 команд, состоящие из четверых полевых игроков и одного вратаря.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что проведение таких мероприятий позволяет привлекать в спорт как можно больше жителей региона.

«Командные игры на свежем воздухе - отличный выбор для проведения активных выходных! Пускай год пройдет по спортивному и наша большая команда пополнится еще большим числом сторонников здорового образа жизни», - подчеркнул Дмитрий Яковлев.