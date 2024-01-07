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В Успенском соборе Тулы прошла Рождественская служба: фоторепортаж Myslo
Фото Алексея Пирязева.

В Успенском соборе Тулы прошла Рождественская служба: фоторепортаж Myslo

Праздничное богослужение совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

7 января русская православная церковь отмечает Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи великий православный праздник. 

В ночь на 7 января в Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение. Службу совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. На праздничные богослужения в храмы пришли сотни жителей Тулы и области.

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Рождественские богослужения также прошли в кафедральном Успенском соборе в Алексине и Покровском храме в центре Тулы, а также во всех православных храмах региона.

 

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сегодня, в 02:56 0
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