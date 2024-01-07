Из-за пожара в бывшей «Вишенке» в Туле все еще перекрыта ул. Кирова

Участок дороги у бывшего магазина «Вишенка», где ночью случился пожар, до сих пор перекрыт. Об этом сообщают очевидцы.

На месте продолжают работать пожарные и ДПС. Общественный транспорт идет по ул. Шухова в объезд перекрытого участка.

Пожар в доме №151 по ул. Кирова в Туле случился около 2 часов ночи 7 января. Загорелся бывший магазин «Вишенка», сейчас в нем располагался магазин аккумуляторов. Возможно именно из-за них не удается пока еще полностью справиться с горением.

Ночью в квартире, расположенной непосредственно над горящим магазином, была обнаружена без сознания пожилая женщина. Ее вынесли на улицу и передали в руки медиков. Реанимационные мероприятия не принесли успеха, женщина скончалась.

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