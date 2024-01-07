С улицы Октябрьской в Туле начнут вывозить снег

7 января, в областной столице продолжится уборка и обработка противогололедными материалами дорог и тротуаров, вывоз снега и сбор мусора.

За минувшие сутки с улиц города вывезено 1700 кубометров снега и израсходовано 748 тонн противогололедных материалов.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ночью было задействовано около 100 единиц техники, в том числе 34 КДМ, 2 фронтальных и 4 лаповых погрузчика, 3 автогрейдера, а также самосвалы, МТЗ, малая механизированная техника.

Ночью снег вывозили с проспекта Ленина, ул. Мира, Красноармейского проспекта. Очистка и обработка противогололедными материалами велась на ул. Фрунзе, Лейтейзена, Павшинском мосту. Уборка тротуаров производилась на ул. Шухова.

Днем снег планируют вывозить с ул. Октябрьской.