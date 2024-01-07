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Во время ночного пожара в бывшей «Вишенке» погибла пенсионерка

Во время ночного пожара в бывшей «Вишенке» погибла пенсионерка

Женщина жила в квартире над магазином.

Пожар в доме №151 по ул. Кирова в Туле случился около 2 часов ночи 7 января. Загорелся бывший магазин «Вишенка», сейчас в нем располагался автомагазин.

На борьбу с огнем прибыли 8 пожарных расчетов. Пока одни начали тушить пожар, другие отправились эвакуировать жителей квартир над магазином.

Звенья газодымозащитной службы вывели из дома 15 человек, в том числе 3 детей. В квартире, расположенной непосредственно над горящим магазином, была обнаружена без сознания пожилая женщина. Ее вынесли на улицу и передали в руки медиков. Реанимационные мероприятия не принесли успеха, женщина скончалась.

«Собаку откачали, женщину не откачали. Скорая 30 минут откачивала, но они начудили. Женщина (бабушка уж скорее) лежала в ночной рубашке, без [теплой] одежды. Ее два раза завели, но все два раза остановка [сердца], в машину даже не думали ее помещать», – рассказали очевидцы. 

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