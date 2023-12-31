Кто стал народным журналистом года на Myslo

Пользователи Myslo продолжают писать блоги. А мы по традиции подведем итоги рубрики «Народный журналист».
В этом году мы отступили от традиции. Звание народного журналиста года мы присвоим не самому плодовитому блогеру, а тому, чьи посты буквально залетели в душу читателя.
Топ самых залайканных постов в блоге «Народный журналист» в этом году принадлежит перу Светланы Тульской.
В целом же топ-3 наржуров 2023 года (по количеству постов) выглядит так:
- Симаков Алексей — Дикий Химик — 15,
- Alexsamara — 13,
- Honestman — 11.
Самого главного писателя Myslo вы все прекрасно знаете. Который год топ возглавляет Алексей Симаков.
Светлана и Алексей! В редакции под ёлочкой вас будут ждать наши фирменные приятные подарки.
Honestman и Alexsamara, вам — кружки. Ждем в редакции!
А вот посты, которые больше всего понравились пользователям портала (назовем пятерку самых залайканных):
- «О тротуарах и доступной среде в Туле: забота или дискриминация?» от автора Светланы Тульской (33 425 просмотров, 73 лайка, 68 комментариев).
- «О тротуарах и доступной среде в Туле: забота или дискриминация? Часть 2» от Светланы Тульской ( 38 319 просмотров, 49 лайков, 33 комментария).
- «Мои тренировки» от Симаков Алексей — Дикий Химик (21 688 просмотров, 41 лайк, 15 комментариев).
- «Полосу верните!!!» от a-t-o-s (40 586 просмотров, 39 лайков, 67 комментариев).
- «Нестыковка в анализе министра Дудника» от economist (30 309 просмотров, 37 лайков, 34 комментария).