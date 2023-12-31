Кто стал народным журналистом года на Myslo

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Лучших народных писателей отбирали по количеству постов и лайкам.

Пользователи Myslo продолжают писать блоги. А мы по традиции подведем итоги рубрики «Народный журналист».

В этом году мы отступили от традиции. Звание народного журналиста года мы присвоим не самому плодовитому блогеру, а тому, чьи посты буквально залетели в душу читателя.

Топ самых залайканных постов в блоге «Народный журналист» в этом году принадлежит перу Светланы Тульской.

В целом же топ-3 наржуров 2023 года (по количеству постов) выглядит так:

Самого главного писателя Myslo вы все прекрасно знаете. Который год топ возглавляет Алексей Симаков.

Светлана и Алексей! В редакции под ёлочкой вас будут ждать наши фирменные приятные подарки.

Honestman и Alexsamara, вам — кружки. Ждем в редакции!

А вот посты, которые больше всего понравились пользователям портала (назовем пятерку самых залайканных):