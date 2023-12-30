Алексей Дюмин исполнил новогодние желания детей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Восьмилетний Дамир из Мариуполя получил от Деда Мороза и Снегурочки долгожданный велосипед. Благодаря Алексею Дюмину 14-летняя Вика из Тулы посетит знаменитый лагерь «Артек», а для её младшего брата Саши организовали шоу мыльных пузырей.

Студент Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса Антон уже давно мечтает о полете на воздушном шаре. Сертификат от главы региона поможет этому желанию исполниться. Сбудутся мечты троих детей военнослужащего, находящегося в зоне СВО – ребята посетят цирк братьев Запашных.

К акции также присоединились члены правительства Тульской области, депутаты, главы администраций, представители различных структур и предприятий. Они передали детям подарки и сладости.

Акция «Ёлка желаний» проводится каждый год по инициативе Владимира Путина. Каждый может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом нуждается