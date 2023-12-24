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«Ёлка желаний»: Алексей Дюмин помог исполнить мечту мальчика из Мариуполя
Фото пресс-службы правительства Тульской области

«Ёлка желаний»: Алексей Дюмин помог исполнить мечту мальчика из Мариуполя

23 декабря в Мариуполе в рамках акции «Ёлка желаний» школьнику передали подарок от тульского губернатора – велосипед.

8-летний Дамир – ученик школы №10. Увлекается настольными играми, футболом, любит рисовать и делать поделки из природного материала.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится по всей стране в преддверии новогодних праздников с 2018 года. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан.
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