8-летний Дамир – ученик школы №10. Увлекается настольными играми, футболом, любит рисовать и делать поделки из природного материала.
Фото пресс-службы правительства Тульской области
«Ёлка желаний»: Алексей Дюмин помог исполнить мечту мальчика из Мариуполя
23 декабря в Мариуполе в рамках акции «Ёлка желаний» школьнику передали подарок от тульского губернатора – велосипед.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится по всей стране в преддверии новогодних праздников с 2018 года. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан.
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