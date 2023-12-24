«Ёлка желаний»: Алексей Дюмин помог исполнить мечту мальчика из Мариуполя

Фото пресс-службы правительства Тульской области

23 декабря в Мариуполе в рамках акции «Ёлка желаний» школьнику передали подарок от тульского губернатора – велосипед.

8-летний Дамир – ученик школы №10. Увлекается настольными играми, футболом, любит рисовать и делать поделки из природного материала.