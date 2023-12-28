Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Об этом рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Хардыбакин.

Общественный транспорт

С 31 декабря по 1 января городской общественный транспорт будет работать в специальном режиме. Обслуживание маршрутов будет осуществляться до 3 часов утра. Этот транспорт закроет основные транспортные артерии, которые связывают разные районы города.

В новогоднюю ночь проезд будет стоить, как основной

ночной тариф, — 40 рублей.

С 1 по 4 января сократится количество утренних рейсов: они будут перенесены на вечер. Самые поздние автобусы будут ходить до 23.30. С 4 по 8 января транспорт вернётся к стандартному режиму поездок выходного дня.

С 6 на 7 января, в рождественскую ночь, будут работать 8 маршрутов общественного транспорта до 03:00 7 января.

Парковки

С 31 декабря 23.00 до 1.00 2 января 2024 года будет запрещён въезд и остановка всех транспортных средств в центральной части города: по улице Мендлеевской от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской, по улице Фридриха Энгельса от Советской до Крестовоздвиженской площади.

После этого парковки будут работать в режиме выходного дня — будут бесплатными.

Для удобства организуют также дополнительные бесплатные служебные парковки у здания правительства Тульской области. Суммарное количество парковочных мест — 200.

Будет ли отображаться транспорт на картах Яндекса?

Городской общественный транспорт в автоматическом режиме отображается на портале «Умный транспорт», «Яндекс.Транспорт». В новогоднюю ночь они будут работать в штатном режиме.

В Москве:

Метро и МЦК будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января.