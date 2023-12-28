Адепта секты «Граждане СССР»* привлекли за дискредитацию Вооруженных сил РФ

*признана экстремистской организацией в 2022 году.

Правоохранители привлекли жителя Плавского района Тульской области по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

55-летний Олег, являясь активным адептом секты «Граждане СССР», разместил множество материалов в соцсетях, содержащих дискредитацию ВС РФ, участвующих в СВО.

— Тульские силовики провели проверку в отношении сторонника запрещенного движения и составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал виновным Олега в публичной дискредитации ВС РФ и выписал штраф в размере 45 тыс. рублей, — сообщает источник.