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Адепта секты «Граждане СССР»* привлекли за дискредитацию Вооруженных сил РФ
*признана экстремистской организацией в 2022 году.

Адепта секты «Граждане СССР»* привлекли за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Жителя Плавского района оштрафовали на 45 тыс. рублей.

Правоохранители привлекли жителя Плавского района Тульской области по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

55-летний Олег, являясь активным адептом секты «Граждане СССР», разместил множество материалов в соцсетях, содержащих дискредитацию ВС РФ, участвующих в СВО.

— Тульские силовики провели проверку в отношении сторонника запрещенного движения и составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал виновным Олега в публичной дискредитации ВС РФ и выписал штраф в размере 45 тыс. рублей, — сообщает источник.

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