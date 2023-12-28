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На улице Карпова в Туле построят новый ЖК
Фото Алексея Пирязева

На улице Карпова в Туле построят новый ЖК

Данное решение приняли на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области.

В 2024 году в Зареченском районе на улице Карпова начнется строительство девятиэтажного дома. Соответствующее решение рассмотрели и приняли на Градостроительном совете 28 декабря.

Так, по информации главы администрации Тулы Ильи Беспалова, на земельном участке по ул. Карпова заявили строительство девятиэтажного ЖК. Площадь территории будущего комплекса — 15 тыс. кв. м. По близости расположен ЦО № 5. Однако обсуждается установка нового центра образования на 50 мест в непосредственной близости от нового ЖК. За медобслуживание будет ответственна больница № 7. На территории ЖК установят камеры видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный город». Что касается транспортной доступности, то муниципальная дорога по ул. Карпова будет выходить на новый ЖК.

— Мы не загрузим съездами улицу Карпова, парковки разместим в границах участка. Весной планируем выйти на стройку, до 1 сентября 2025 года — сдать проект, — рассказал представитель застройщика.

Модуль для размещения детей дошкольного возраста будет сдан до срока реализации ЖК.

Градостроительный совет принял проект строительства. 

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Фотограф:
сегодня, в 11:21 0
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