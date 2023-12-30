Проспект Ленина, газовая тема и цены: вспоминаем самые крупные фейлы 2023 года в Туле

Ремонт проспекта Ленина
Один из самых крупных городских скандалов, который произошел в 2023-м. Главную улицу Тулы обещали сдать до сентября. В итоге ремонт затянулся до декабря. Были вопросы не только к срокам, но и к качеству работ.
Представитель подрядчика «Универсалтехком» неоднократно извинялся перед туляками, а толку? Сколько потраченных нервов и времени!
Чтобы побыстрее отремонтировать проспект, администрация города привлекла к ремонту и субподрядчика. В итоге с горем пополам рабочие переделали свои недочеты и тихо сдали объект.
А губернатор Алексей Дюмин посоветовал администрации в следующий раз более придирчиво выбирать подрядную организацию.
«Подрядчик с низкой социальной ответственностью»: Дмитрий Ярцев о сроках сдачи проспекта Ленина и ремонте дорог
Алексей Дюмин раскритиковал подрядчика, который ремонтировал проспект Ленина
Договор на газ
Тема последних месяцев, которая заставила туляков поволноваться. С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410. В связи с этим тулякам нужно было в срок до 31 декабря 2023 года перезаключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с АО «Тулагоргаз» по новой типовой форме.
Жители в срочном порядке отправились заключать новые договоры. Оказалось, что система не готова к такому наплыву людей. В результате в горгазе образовались сумасшедшие очереди. Люди провели многие часы в ожидании.
Жаловались всем: и в правительство, и в администрацию, и в ГЖИ. В итоге «Тулагоргаз» принял ряд мер для упрощения процедуры, также подключились и власти.
Подробнее — в нашем сюжете.
Массовое заболевание в детском лагере
31 июля стало известно о массовом отравлении детей в лагере им. Саши Чекалина. Подозрение сразу же пало на столовую. Общее число жертв кишечной инфекции – 29 детей и двое взрослых. После инцидента из лагеря уволили директора.
Оказалось, что групповая заболеваемость была вызвана золотистым стафилококком. Передача инфекции произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке. Золотистый стафилококк выделен у повара, у заболевших детей, а также в готовых блюдах.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.
Повышение цен и локальный дефицит
Конечно, не фейл, но приятного мало. Наш регион, как практически и всю страну, удивили цены на бензин и яйца.
Бензин
В конце июля резко взлетела стоимость топлива. Наиболее острая ситуация в Тульской области была в Алексине, Куркинском и Дубенском районах. По отдельным поставщикам рост цен на бензин достиг 12% с начала года.
Летом биржевые цены обновили исторические рекорды. Эксперты объясняли такой рост сезонными ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах и «серым» экспортом.
На некоторых заправках выдавали бензин по талонам.
Ситуацию взял на контроль Президент РФ. По словам Владимира Путина, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке.
К октябрю цены стабилизировались.
Повышение цен на бензин — подробности.
Яйца
В декабре в стране резко повысились цены на яйца. В Тульской области средняя стоимость десятка перевалила за 130 рублей. Яйца начали продавать даже поштучно.
Золотые яйца: что происходит с ценами в Туле — репортаж из магазинов
Владимир Путин объяснил это так:
— Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции и Беларуси предлагают дополнительные поставки. <…> Извините, сбой в работе правительства.
Президент пообещал, что ситуация наладится в ближайшее время.
В конце декабря в Россию стали поставлять яйца из Азербайджана.
В Россию планируют поставлять яйца из Турции
В Туле начали продавать яйца поштучно
Парковка на площади Ленина
С 14 октября из-за будущего строительства власти закрыли большую парковку на ул. Союзной. Тулякам предложили парковаться на центральной площади города. Под это выделили 220 мест.
Горожане удивились таким нововведениям и закидали администрацию вопросами. Сити-менеджер Илья Беспалов пояснял это так:
— Убрали парковочное пространство на 180 единиц, а здесь [на площади] благодаря грамотной разметке сделали 263 с учетом того, что частично парковка будет закрываться во время нахождения и работы Губернского катка. Парковка эта временная. После окончания строительства гостиницы там появится парковочный этаж именно для жителей города. У нас есть такие договоренности с инвестором. Поэтому всё для людей!
Парковка на площади Ленина не помешает: Губернский каток установят там же, где всегда
Стоянку возле «Искры» закроют. Парковаться предлагают на площади Ленина
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