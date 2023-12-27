Стало известно, сколько стоит та самая заливная рыба в Тульской области

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В преддверии подготовки к новогоднему застолью россияне активно составляют меню и списки продуктов.

Список блюд обычно схож год от года, но далеко не на каждом столе сейчас встретишь ту самую заливную рыбу. Bankiros.ru подсчитал, во сколько обойдется покупка продуктов и приготовление легендарного блюда в разных регионах России.

Индекс заливной рыбы

Классический рецепт* этого рыбного блюда на пять персон предполагает, что нам потребуется килограмм неразделанной мороженой рыбы, по 10 граммов соли, желатина и сушеного корня петрушки, по 100 граммов свежей зелени, репчатого лука, моркови и лимона, а также два грамма лаврового листа.

Дороже всего заливное из рыбы обойдется жителям Чукотского автономного округа: там пять порций блюда будут стоит 611 рублей. Чуть дешевле обойдется его приготовление и жителям Ямало-Ненецкого АО (Тюменской области): там за набор продуктов для заливной рыбы нужно будет отдать 592 рубля. В Ингушетии легендарное блюдо стоит в 553 рубля.

Жители Москвы заплатят за заливную рыбу 534 рубля, а в Северной столице нужно будет заплатить 468 рублей.

А что в Тульской области?

Заливная рыба обойдется тулякам в 222,27 руб. Подробнее — в таблице:



* За основу взят рецепт заливной рыбы, указанный в «Книге о здоровой и вкусной пище» 1952 года.