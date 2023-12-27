  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Стало известно, сколько стоит та самая заливная рыба в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Стало известно, сколько стоит та самая заливная рыба в Тульской области
Фото: Freepik.

Стало известно, сколько стоит та самая заливная рыба в Тульской области

В преддверии подготовки к новогоднему застолью россияне активно составляют меню и списки продуктов.

Список блюд обычно схож год от года, но далеко не на каждом столе сейчас встретишь ту самую заливную рыбу. Bankiros.ru подсчитал, во сколько обойдется покупка продуктов и приготовление легендарного блюда в разных регионах России.

Индекс заливной рыбы

Классический рецепт* этого рыбного блюда на пять персон предполагает, что нам потребуется килограмм неразделанной мороженой рыбы, по 10 граммов соли, желатина и сушеного корня петрушки, по 100 граммов свежей зелени, репчатого лука, моркови и лимона, а также два грамма лаврового листа. 

Дороже всего заливное из рыбы обойдется жителям Чукотского автономного округа: там пять порций блюда будут стоит 611 рублей. Чуть дешевле обойдется его приготовление и жителям Ямало-Ненецкого АО (Тюменской области): там за набор продуктов для заливной рыбы нужно будет отдать 592 рубля. В Ингушетии легендарное блюдо стоит в 553 рубля.

Жители Москвы заплатят за заливную рыбу 534 рубля, а в Северной столице нужно будет заплатить 468 рублей. 

А что в Тульской области?

Заливная рыба обойдется тулякам в 222,27 руб. Подробнее — в таблице:

FireShot Capture 007 - Сколько стоит приготовить ту самую заливную рыбу в разных регионах Ро_ - bankiros.ru.png

 
* За основу взят рецепт заливной рыбы, указанный в «Книге о здоровой и вкусной пище» 1952 года. 
Сюжет: Новый год-2024
Аналитики рассказали, во сколько обойдется новогодний стол
Жизнь Тулы и области
Аналитики рассказали, во сколько обойдется новогодний стол
сегодня, в 13:47, 30 1048 3
Новогодняя ночь будет аномально теплой
Жизнь Тулы и области
Новогодняя ночь будет аномально теплой
сегодня, в 13:15, 10 2375 -4
В новогодние праздники в Тульской области усилят контроль за безопасностью дорожного движения
Жизнь Тулы и области
В новогодние праздники в Тульской области усилят контроль за безопасностью дорожного движения
сегодня, в 12:46, 0 496 0
Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
Жизнь Тулы и области
Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
сегодня, в 12:06, 49 2702 3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:33 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
заливная рыба
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На проспекте Ленина огромная пробка: на Зеленстрое столкнулись иномарка и маршрутка 
На проспекте Ленина огромная пробка: на Зеленстрое столкнулись иномарка и маршрутка 
«Слово пацана»? По телевизору запретят показывать детскую и подростковую жестокость
«Слово пацана»? По телевизору запретят показывать детскую и подростковую жестокость
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.