«Слово пацана»? По телевизору запретят показывать детскую и подростковую жестокость

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Такая инициатива поступила от главы партии ЛДПР по вопросам соцзащиты.

Депутаты Госдумы от различных партий совместно разрабатывают законопроект, который бы запретил показывать по телевидению сцены жестокости и физического насилия, если агрессия исходит от лиц до 18 лет.

ТАСС цитирует авторов законопроекта:

— Сцены преступлений на телеэкране, совершаемые подростками, смакование картин реального насилия в СМИ притупляют способность молодых людей и детей к состраданию, пробуждают в них агрессию, могут провоцировать наиболее психически неустойчивых сверстников к совершению насилия, нанесению увечий, крови и убийству.

Также обществу нужно видеть, что все виновные понесли наказание за содеянное.

Почему заговорили об этом опять?

Отечественный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором культивируются насилие и жестокость одних детей по отношению к другим, стал самой обсуждаемой кинопремьерой года. Так, аудитория стримингового приложения, где можно было посмотреть сериал, выросла в почти в 5 раз всего за 1,5 месяца.

Недавно Myslo рассказывал, как формировались подростковые банды в Туле в 80-х годах. Их происхождение описывается так:

— В Туле тоже была подростковая преступность. И все эти малолетки были маргинальными личностями, из семей с криминальным прошлым. Кто-то — с психическими отклонениями, курящие и пьющие с детских лет.

В конце восьмидесятых — начале девяностых годов невозможно было попасть в компьютерный клуб, чтобы сыграть в кровавый Doom или Silent Hill, по телевизору не показывали ужасы «Пила», «Дьявол всегда здесь» и особенно злостно пропагандирующие подростковую жестокость «Кэрри» и «Что-то не так с Кевином».

Откуда же появлялась детская жестокость в те годы? И кто в то время поощрял подростковую безнаказанность?