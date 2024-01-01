Итоги 2023 года: что построили и открыли в Тульской области

Если коротко — несколько знаковых крупных объектов в сфере культуры, здравоохранения и образования, благоустройство малых городов региона. Вспомним всё.

Фондохранилище областного музейного объединения

Открыто в декабре. Построить хранилище просили музейщики Тульской области. По их просьбе губернатор Алексей Дюмин обратился к Президенту России Владимиру Путину, который поддержал инициативу строительства фондохранилища. Решение о строительстве было принято в год 100-летия Тульского музея изобразительных искусств.

В фондах объединения — более 220 тысяч экспонатов. Это уникальная коллекция, в которую входят редкие произведения отечественного и зарубежного искусства. При этом в Туле никогда не было достойных условий для её хранения. Теперь этот вопрос решился.

Музейщики региона получили объект, возможности которого позволяют не только хранить и реставрировать произведения искусства, но и организовывать выставки — частью фондохранилища является выставочное пространство «Фонд искусств». Там уже открылась первая экспозиция — «Шедевры русского авангарда». На ней представлены картины уроженки тульской земли, первопроходца русского авангарда Натальи Гончаровой и еще одного нашего земляка Василия Рождественского, а также всемирно известных Василия Кандинского и Казимира Малевича. Кстати, работы русских авангардистов в таком количестве есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Туле.

Как устроено фондохранилище, можно посмотреть здесь

Новый онкоцентр на Калужском шоссе

Принял первых пациентов 1 декабря. Построен по инициативе губернатора Алексея Дюмина и при поддержке Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Глава региона лично контролировал строительство объекта на всех этапах.

Новый онкоцентр рассчитан на 340 мест, поликлиника — на 400 посещений в смену. Центр состоит из четырех блоков: консультативно-диагностического, хирургического, лаборатории и стационара. В распоряжении врачей — 10 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, эндоскопическое и лабораторное оборудование и многое другое.

9 операционных залов позволят увеличить числа высокотехнологичных операций более чем в 2 раза. Впервые в регионе будут проводиться операции по трансплантации костного мозга.

Для пациентов обеспечены максимально комфортные условия: одно- и двухместные палаты со всеми удобствами. Для маломобильных жителей обеспечена безбарьерная среда. Перед онкоцентром есть бесплатная парковка на 220 мест. Для доставки пациентов от парковки до приемного отделения курсирует бесплатный микроавтобус.

Как устроен новый онкоцентр, можно посмотреть здесь.

Флагманский МФЦ «Мои документы»

Был построен на ул. Демонстрации в Туле, открыт в августе.

На реализацию проекта было выделено 240 млн рублей из регионального бюджета и 162,2 млн внебюджетных средств. При создании Флагманского МФЦ был использован аналогичный опыт московских коллег. В частности, во нем граждане могут получать нужные им услуги вне зависимости от места прописки. Подробнее — здесь.

В МФЦ 7 дней в неделю с 8 до 20 часов работают 40 окон обслуживания граждан, есть 9 рабочих мест для получения услуг в электронном виде через портал «Госуслуги». Помогать гражданам будут как специалисты окон приема, так и цифровые консультанты. Пропускная способность отделения — до 1000 услуг в день.

Центр поддержки одарённых детей «Созвездие» в Новомосковске

Открылся в сентябре. Построен в рамках национального проекта «Образование» по инициативе губернатора Алексея Дюмина совместно с компанией АО «МХК „ЕвроХим“» при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

В «Созвездии» созданы все условия для комфортного проживания и обучения ребят. Это своего рода наукоград, где дети углублённо изучают математику, физику, химию, биологию, занимаются творчеством, решают практические задачи под руководством преподавателей ведущих вузов региона.

«Созвездие» — уже третье такое учреждение в Тульской области. Ранее центры поддержки одаренных детей открылись на базе музыкальной школы им. Райхеля и Яснополянского образовательного комплекса.

На 2023/24 учебный год Центр «Созвездие» набрал учеников в 9-е и 10-е классы. Там будут обучаться ребята со всего региона, среди которых победители и призеры олимпиад и конкурсов различного уровня.

В 4-этажном здании Центра «Созвездие» размещены учебный корпус, кампус на 200 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На территории Центра созданы площадки для физкультуры, волейбола и баскетбола, футбольное поле, беговая дорожка, зона для прыжков в длину. Возле Центра — парковая зона и сквер.

Новые школы

Одна из них — Центр образования № 59 в микрорайоне Северная Мыза. Построена в рамках нацпроекта «Образование». Самая крупная из всех построенных за последние годы — рассчитана на 1100 мест. Занятия в ней начались с 1 сентября 2023 года.

Цена проекта школы — 1,5 млрд рублей. В здании располагаются два спортзала с раздевалками и душевыми, скалодром, гимнастический и хореографический залы. На территории школы обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка.

Всего в школе 49 кабинетов. Начальная школа расположена в отдельном блоке. Для групп продленного дня предусмотрены спальные помещения и игровая площадка.

Созданы профильные лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, информационно-библиотечный центр, актовый зал на 435 мест, пять кабинетов дополнительного образования, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, комната психологической разгрузки. На первом этаже расположена столовая на 400 мест.

Как устроена самая большая школа Тулы — читайте здесь.

Еще одна такая же большая школа на 1100 мест построена в ЖК «Балтийский». Она будет носить имя Константина Ушинского.

В ней будут учиться ребята из 5 новых микрорайонов — из мкр-на «Балтийский», ЖК «Петровский квартал», «Выше», «ОСТ Лайф Жукова Парк» и «Притяжение».

Школу начали строить в 2022 году в рамках нацпроекта «Образование». Все строительные работы в школе завершены, сейчас ведется монтаж оборудования.

В здании — 16 кабинетов начальной школы, 28 кабинетов для среднего и старшего звена, 2 спортивных зала, гимнастический и хореографический залы, актовый зал, информационно-библиотечный центр, столовая с обеденным залом на 550 мест.

В ней будут работать профильные классы: педагогический, физико-математический и химико-биологический, а также мини-технопарк, театральная студия, школьная телестудия, лаборатория прототипирования.

Как выглядит школа — смотрите здесь.

С 1 апреля 2024 года на портале «Госуслуги» начнется зачисление первоклассников, в остальные классы запись стартует в июне 2024 года. С началом весенних каникул в школе будут работать кружки, а летом откроется школьный лагерь.

До конца года в Туле сдадут ещё одну школу в Ямнах на 100 мест, о которой очень просили жители, а также школу в Донском.

Дворец культуры машиностроителей в Узловой

Первое мероприятие в обновленном Дворце культуры — Новогодний кадетский бал — состоялось почти год назад.

Более 13 лет ДК был в частных руках и использовался не по назначению — в качестве торговых площадей. А с 2015 года не эксплуатировался совсем и находился в аварийном состоянии. В 2020 году ДК был передан в собственность района, что позволило начать его ремонт. Решением этого вопроса лично занимался губернатор Алексей Дюмин.

Здание не просто полностью сохранили и отремонтировали, но и отреставрировали люстры, светильники, настенные и потолочные панно. В ДК установили гардеробную и санитарную системы, световое оборудование для конференц-зала, обустроили колонный зал.

Центр культурного развития в Веневе

Его ввели в эксплуатацию в ноябре и готовят к открытию. Построен в рамках нацпроекта «Культура». Цена объекта 270 млн рублей.

На площади в почти 2 тыс. кв. метров располагаются библиотека, многофункциональный актовый зал на 248 мест, кабинеты для проведения кружковых занятий, танцевальный зал и фотостудия. Вокруг здания благоустроена территория с автостоянкой, проездами, тротуарами и озеленением.

Первый ФОК в Ясногорске

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ясногорец» появился в городе по просьбе жителей. Построен в рамках региональной программы и включает в себя универсальный игровой зал, поле для мини-футбола и многофункциональную спортивную площадку с воркаут-зоной.

В новом ФОКе тренируются воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы. На базе ФОКа развиваются мини-футбол, легкая атлетика, баскетбол и волейбол. Тренажерный зал смогут посещать воспитанники лыжной секции и велоспорта в рамках физподготовки.

Футбольный манеж в Туле

Его построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На его реализацию были выделены федеральные средства в размере 220 млн рублей. Рядом с манежем — полноразмерное открытое футбольное поле. Созданная инфраструктура позволит всем любителям спорта круглый год тренироваться в комфортных условиях. Кстати, в Тульской области около 11 тысяч человек занимаются футболом.

Манеж полностью построен, сейчас там идут пуско-наладочные работы оборудования. Он будет открыт в начале 2024 года. В манеже будут заниматься воспитанники областной спортивной школы «Центр игровых видов спорта» — более 350 воспитанников от 7 до 18 лет.

Красивский дом для пожилых «Забота»

Построен в Чернском районе по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в рамках нацпроекта «Демография».

Это пилотный проект и без преувеличения уникальный по внедрению системы долговременного ухода для всей России. Он размещен на площади порядка 20 тысяч квадратных метров и станет самым большим во всем Центральном федеральном округе.

Комплекс включает два жилых блока на 240 человек. В административном корпусе — медицинские кабинеты, помещения для занятий лечебной физкультурой, актовый зал, библиотека, столовая, парикмахерская.

В доме «Забота» будут созданы комфортные условия для людей старшего поколения и жителей с ограниченными возможностями здоровья. Будет обеспечено необходимое медицинское сопровождение.

Объект готовят к вводу в эксплуатацию и открытию. Оно запланировано на начало 2024 года.

Как устроен дом «Забота» — читайте здесь.

Московский путепровод в Туле

Реконструкция сооружения велась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с февраля 2022 года. Объем финансирования работ — около 1,3 млрд рублей.

Путепровод стал одним из крупнейших отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры за последние годы. Во время его реконструкции движение не прекращалось и было организовано в две полосы. Благодаря слаженной работе на всех этапах движение по мосту удалось открыть на три месяца раньше срока — в сентябре.

Новый комплекс по переработке ТКО в Туле

Построен, но официально не открыт. Является частью современной инфраструктуры обращения с ТКО, которую в регионе создают региональные операторы «Хартия» и «МСК-НТ».

Комплекс — уникальный объект не только для Тульской области, но и для страны в целом. На нём впервые в промышленном масштабе внедрена наилучшая технология по утилизации отходов и извлечения вторичного сырья из ТКО новым современным методом. Это даёт возможность увеличить объемы утилизации и захоранивать меньше отходов.

Ещё один объект переработки запущен и работает в Дубенском районе, начато строительство аналогичного объекта в Узловском районе. Общий объём инвестиций для трех объектов — порядка 8 млрд рублей.

Как утилизируют мусор на таких объектах — читайте здесь.

Благоустройство четырех городских пространств

Проекты благоустройства стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ПРОпаркъ в Белеве

1 декабря в Белеве открыли обновленный городской парк. На площади почти 2 га сделано озеленение, проложена сеть дорожек и прогулочных троп, установлено современное освещение, парклеты, качели и арт-объекты. Все пространство поделено на 4 тематические зоны: центральную, прогулочную, активную и детскую. В парке появилась сцена для проведения мероприятий.

Луч развития Ясногорска

Благоустроенную территорию центра города представили жителям в ноябре. Работы начались еще в 2021 году по поручению главы региона. Был облагорожен нижний городской сквер. В нем появились тротуарные дорожки, новое освещение, установлены скамейки и урны, а также арт-объекты: световые качели, скамейки «галька» и входные арки с подсветкой.

На втором этапе была благоустроена детская площадка по ул. Ленина. На ней установили новое спортивное и игровое оборудование, высадили деревья и кустарники, создали все условия для безопасности детей.

Сформирована пешеходная зона отдыха по центру города от парка с ДК до школы. Везде установлено энергосберегающее освещение и видеонаблюдение, выполнено озеленение. По проекту благоустроена не только центральная площадь и аллея, в едином стиле оформлены также объекты торговли на первых этажах жилых домов.

«Береста» в Новомосковске

Торжественно открыт в День народного единства.

Общая площадь благоустройства на территории Березовой рощи превышает 6,4 га. Стоимость работ — 129 млн руб. Они начались в апреле этого года.

Основная идея проекта «Береста» — единство города и природы. В основу проекта легла концепция трансформации зеленого массива в яркое и спокойное городское пространство с сохранением деревьев. Сквер разделен на зону у башни, музыкальную зону, детскую зону и площадку для выгула собак.

«КиреевСКвер» в Киреевске

Открыт 1 ноября. Практически за год на месте пустыря появился «КиреевСКвер». Проект создавался с участием жителей города. Для удобства горожан часть прилегающей к скверу улицы Толстого сделали пешеходной, отремонтированы параллельные улицы.

Общая площадь благоустройства превысила 3,1 га, стоимость работ составила более 174 млн руб., из которых 85 млн — федеральные средства.

Сквер разделен на многофункциональную зону с центральной аллеей, сценой с трибунами, кафе и входной группой; активную зону со спортивными и детскими площадками и тихую зону с беседкой и городскими качелями.