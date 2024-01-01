Повышение призывного возраста, пенсий и МРОТ: как изменится жизнь туляков 1 января

Фото Алексея Пирязева.

Минимальный размер оплаты труда увеличился с 1 января на 18,5% и составит 19 242 рубля. В результате зарплата вырастет у 4,8 млн человек, увеличится ряд социальных выплат.

Рост страховых пенсий по старости составит 7,5%. Решение коснется более 32 млн граждан.

Социальные налоговые вычеты также повысились. Начиная с расходов 2024 года, можно будет вернуть в виде вычетов до 19 500 рублей (13% от 150 тыс. рублей), а за обучение ребенка — до 14 300 рублей (13% от 110 тыс. рублей). Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме.

Ряд выплат освободили от НДФЛ. Взимать налог не будут с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня», не облагаются налогами на доходы физлиц гранты, премии, призы и подарки, полученные на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

Пособие по уходу за ребенком сохранится при досрочном выходе из декрета до достижения им возраста полутора лет. Средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тыс. рублей.

Бессрочное право на получение кредитных каникул. Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. До этого времени обратиться за такими каникулами можно было до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года.

Призывной возраст вырос до 30 лет. С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Материнский капитал получат только лица, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он является гражданином России по рождению. Изменение не коснется жителей новых регионов. Мужчины, которым полагается маткапитал, смогут направлять его на формирование накопительной пенсии. А с 5 января средства материнского капитала можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Госпошлина за нотариальное удостоверение доверенности отменена. Лиц, у которых есть право на бесплатную юрпомощь, освободят от этой пошлины. Это могут быть доверенности на представление интересов граждан в судах, других органах и организациях. Право на бесплатную юрпомощь имеют, в частности, малоимущие граждане.

Социальные и страховые пенсии — в беззаявительном порядке. Страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке. Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчета фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

Транспортный налог на угнанный автомобиль. Исчисление транспортного налога прекращается с начала розыска автомобиля до его возврата владельцу по заявлению. Кроме того, налогоплательщик вправе представить подтверждающие документы. Подать их можно через МФЦ. Если такое заявление и документы не предоставить, то исчисление налога прекращается на основании сведений, полученных налоговой от МВД России.

Согласие и отказ от обработки биометрии. Граждане смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью Госуслуг. Также там можно будет направить оператору ЕБС требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных.

Скорую освободили от обязанности брать согласие. Закон освобождает сотрудников выездной бригады скорой помощи от обязанности брать согласие на медицинское вмешательство у пациентов, когда присутствует угроза для их жизни. У пациента или его законного представителя остается право выразить свой отказ до начала оказания медицинской помощи.

Выдворение иностранцев из страны. Выдворяемых из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства будут держать в спецучреждениях не более 90 суток с вынесения постановления о выдворении. Суд сможет заменить это наказание штрафом, учитывая наличие жилья, поведение, семейное положение, продолжительность жизни в России, род деятельности и другие обстоятельства.

Информирование о полной стоимости кредита. С 21 января банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Кроме того, банк будет информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги. Это позволит гражданам точнее оценивать свои финансовые возможности при заключении кредитного договора.

Об этих и других нововведениях более подробно и с комментариями председателя Госдумы РФ вы можете прочитать в нашем материале «Какие законы вступают в силу в январе"

