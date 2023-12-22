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В Туле открылось новое творческое пространство «ДК»

В Туле открылось новое творческое пространство «ДК»

Здесь будут проходить лектории, семинары-практики, дистанционные программы повышения профессионального мастерства, выставки, концерты.

В Объединении центров развития культуры состоялось открытие нового творческого пространства «ДК», в рамках которого прошел фестиваль-лаборатория «Этносреда „Традиция“». 

В мероприятии приняли участие руководители фольклорных ансамблей, студий, кружков, художественные руководители и директора домов культуры из муниципальных образований Тульской области.

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Творческое пространство «ДК» — помещение-трансформер, где будут проходить лектории, семинары-практики, дистанционные программы повышения профессионального мастерства, выставки, концерты, перформансы, презентации проектов, трансляции передового опыта культурно-досуговых учреждений, демонстрации объектов нематериального этнокультурного наследия, стажировка, становление и развитие молодых специалистов сферы культуры, мастер-классы. 

В новом творческом пространстве состоялись первые лекции и мастер-классы от известных в сфере традиционной народной культуры специалистов из Москвы. 

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Преподаватель ансамбля традиционной инструментальной музыки России «На Огородной Слободе» Дмитрий Слободской провел мастер-класс по игре на традиционных музыкальных инструментах. 

Лекцию «Традиционный костюм на сцене: традиции и тенденции» прочла этнокультуролог Варвара Зенина, которая является дизайн-наставником акселератора «Путь ремесленника», исследователем традиционного костюма, а также основателем и дизайнером бренда VARVARA ZENINA.

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Руководитель Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза и художественный руководитель Московского народного хора Дмитрий Морозов выступил с темой «Методика работы с народно-певческим коллективом: вокально-стилевой аспект».

Специалисты культурно-досуговых учреждений региона смогли задать вопросы спикерам и получить методические рекомендации для дальнейшей работы.

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Завершился фестиваль-лаборатория концертом артистов Московского народного хора. В его составе –студенты и выпускники РАМ имени Гнесиных и МГИК. Коллектив пропагандирует народно-певческое наследие разных регионов России. Артисты исполнили традиционные народные песни в новом художественном прочтении, популярные композиции отечественных композиторов в авторских обработках.

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