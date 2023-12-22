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В Тульской области более 3000 инвалидов получили пенсии в автоматическом режиме
Фото из архива Myslo

В Тульской области более 3000 инвалидов получили пенсии в автоматическом режиме

Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России по Тульской области.

В текущем году 3024 жителям региона были назначены страховые и государственные пенсии по инвалидности. Пенсионерам не пришлось долго собирать кучу справок — все необходимые сведения Соцфонд получил из Федерального реестра инвалидов.

С 1 января 2022 года государственные и страховые пенсии по инвалидности назначаются в проактивном режиме. Гражданам не нужно представлять подтверждающие документы в ОСФР, а назначение выплаты происходит автоматически со дня установления инвалидности.

Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Отделение СФР принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы. Информация об установленной инвалидности направляется в реестр инвалидов, а затем в течение 5 рабочих дней оформляется пенсия.

Уведомление о назначенной выплате направляется инвалиду в личный кабинет на портале «Госуслуги» либо по почте. Пенсионер должен сам выбрать способ доставки денег. Если он уже получает какие-то выплаты от Соцфонда, пенсия будет доставляться тем же способом.

Подать заявление на выбор или смену способа доставки можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», в клиентской службе отделения Соцфонда или в МФЦ. Получить подробную консультацию можно по телефону единого контакт-центра: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 +1
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