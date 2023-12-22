Опрос: в новогоднюю ночь туляков раздражают фейерверки и скучные телепередачи

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Новый год — любимый праздник большинства, однако нескончаемые салюты, однообразные программы по телевизору и нетрезвые люди могут нарушить спокойствие. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные жители Тулы.

Больше всего в новогоднюю ночь туляков раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (20% опрошенных). 12% жалуются, что в ночь на 1 января по телевизору идет одно и то же. Еще столько же испытывает дискомфорт от большого количества нетрезвых людей (12%). 5% респондентов не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию. 4% страдают от недосыпа. Еще 4% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит. 2% не любят быть одни в Новый год, 1 из 100 не понимает общей одержимости празднованием Нового года.

Другие раздражающие факторы, которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытье посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.

27% горожан в новогоднюю ночь ничто не раздражает.

Женщинам в новогоднюю ночь не нравится обилие еды и шум от фейерверков. Мужчины же чаще раздражаются из-за программ по телевизору и нетрезвых людей.