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В Щекино запретили запускать фейерверки и петарды
Изображение от lifeforstock на Freepik.

В Щекино запретили запускать фейерверки и петарды

Запрет будет действовать больше месяца.

На территории города Щекино с 25 декабря по 31 января 2024 года вводится запрет на использование (применение) гражданами и организациями пиротехнических изделий II и III класса опасности (фейерверки, петарды, мини-ракеты и салютные батареи). Как сообщает администрация муниципального образования, это связано с реализацией дополнительных мер в условиях проведения специальной военной операции.

Исключение составляют пиротехнические изделия бытового назначения, относящиеся к I классу опасности, — хлопушки, бенгальские свечи.

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