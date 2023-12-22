В Щекино запретили запускать фейерверки и петарды

Изображение от lifeforstock на Freepik.

На территории города Щекино с 25 декабря по 31 января 2024 года вводится запрет на использование (применение) гражданами и организациями пиротехнических изделий II и III класса опасности (фейерверки, петарды, мини-ракеты и салютные батареи). Как сообщает администрация муниципального образования, это связано с реализацией дополнительных мер в условиях проведения специальной военной операции.

Исключение составляют пиротехнические изделия бытового назначения, относящиеся к I классу опасности, — хлопушки, бенгальские свечи.