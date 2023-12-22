Трое туляков заплатят 1,5 млн рублей за незаконный оборот табачных изделий

В Туле трое местных жителей признаны виновными в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

Судом установлено, что с января по май 2020 года обвиняемый приобрели 82 000 пачек сигарет без акцизных марок. Товар они хранили в складе на территории Привокзального округа. Их преступную деятельность пресекли правоохранители: из незаконного оборота изъято товара общей стоимостью на 8 млн рублей.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде штрафа в 500 000 рублей каждому.