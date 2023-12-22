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Тулячка: «Город погряз в грязных валах снега! Когда их уберут?»
Фото Артема Жильцова

Тулячка: «Город погряз в грязных валах снега! Когда их уберут?»

Наша читательница подметила, что в прошлые годы это оперативно выполнялось.

В редакцию Myslo обратилась тулячка с жалобой на то, что с улиц не вывозят снег:

— Хотелось бы узнать, почему с улиц города не вывозят снег, который лежит вдоль проезжей части всех улиц своеобразным хребтом высотой до 1,5 м и более. В предыдущие годы вывоз снега, хотя бы с центральных улиц, производился оперативно. Сейчас город просто погряз в этих грязных валах!

Myslo запросил комментарий администрации Тулы. Нам ответили так:

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, работы по вывозу снега с улично-дорожной сети осуществляется в дневное и ночное время в плановом режиме.

В период с 27 ноября по 21 декабря вывезено 70 980 м³ снега. Ежедневно для вывоза снега задействовано от 2 до 7 бригад в зависимости от погодных условий.

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Фотограф:
сегодня, в 16:12 +3
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