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Оборудование есть, газа нет: в Богородицке дом с тремя детьми и 89-летней старушкой до сих пор без отопления
Фото Анны Окороковой.

Оборудование есть, газа нет: в Богородицке дом с тремя детьми и 89-летней старушкой до сих пор без отопления

Дом должны были подключить к газу еще 1 сентября. Однако до сих пор дело не сдвинулось.

В Богородицке по адресу Магистральный проезд, 5 с начала осени жильцы сидят без газа. Разводка, вентиляция, счетчик — всё это есть. А газа нет!

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Анна Окорокова заключила договор на газификацию 9 сентября 2022 года, одновременно с ней подключался ещё один дом. 1 сентября 2023 года ей должны были подключить газ. Оплата по договору была проведена в полном объеме.

До 1 сентября газ не подключили ни к дому Анны, ни другим жителям. Женщина составила дополнительное соглашение сроком исполнения до 30 ноября. Но по состоянию на 22 декабря газ им так и не дали.

- Мы попытались самостоятельно решить проблему, выяснить, в чём проблема задержки. Грешили даже на договор: могла произойти путаница в адресах, потому что Магистральный проезд в Богородицке не один. Но договор составлен верно.

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Вот так Анна рассказывает о своей ситуации:

— Местный горгаз даже не пытается войти в положение и не сообщает о том, что не укладывается в сроки, приходится ходить и названивать в отделение. Отвечают грубо: «Мне что, приехать вас погреть?».

Помимо Анны в доме проживают трое детей и бабушка, ей 89 лет. Дров и угля в запасе нет: понадеялись на скорое подключение газа в сентябре. Платить за электроэнергию уже практически нечем.

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«Газпром газораспределение Тула» в официальном комментарии Myslo сообщил, что газ придёт к Анне домой, как только будет к этому готов: 

«Пуск газа в газоиспользующее оборудование будет произведён при условии строительной готовности объекта капитального строительства и готовности газоиспользующего оборудования к пуску газа».

Это значит, что сейчас от Анны ничего не зависит. 

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Автор:
сегодня, в 19:43 −1
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