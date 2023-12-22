В Донском 196 переселенцев из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В следующем году в городе построят три новых дома для 209 человек, ожидающих переселения.

В Донском 196 жителей 13 аварийных домов получили ключи от новых квартир. Переселение прошло в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С новосельем жителей поздравил глава администрации города Сергей Кулик.

По его словам, в уходящем году город получил из областного бюджета более 300 млн рублей на строительство двух четырёхэтажных домов на 75 квартир. Они сделаны «под ключ»: с чистовой отделкой, газовыми плитами, котлами и сантехникой.

Кроме того, в 2023 году было дополнительно выделено порядка 254 млн рублей для приобретения жилья на вторичном рынке. В следующем году в Донском появится еще три новых дома. Новое жилье получат 209 человек.

– По поручению губернатора Алексея Дюмина с 2019 года в Тульской области реализуется региональная программа переселения. В нее входят дома, которые не попали в федеральную программу, но нуждаются в расселении. Благодаря её в новые дома уже переехали более 1700 человек. Эта работа будет продолжена, – сказала зампредседателя областного правительства Элеонора Шевченко.