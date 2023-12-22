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В Центральном переулке ограничат движение транспорта

В Центральном переулке ограничат движение транспорта

Об этом сообщает профильное управление городской администрации.

В субботу, 23 декабря, с 8.00 до 19.00, в Центральном переулке будет ограничено сквозное движение транспортных средств.

Причина – ремонтные работы. Водителей просят учитывать эти изменения и заранее выбирать пути объезда.

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