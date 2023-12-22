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Администрация прокомментировала травму тулячки на скользкой остановке
Фото Алексея Пирязева

Администрация прокомментировала травму тулячки на скользкой остановке

Накануне в Скуратово женщина получила сложный перелом ноги.

После нашей публикации «Нога повисла»: тулячка получила травму на скользкой остановке в Скуратово» администрация города прокомментировала инцидент:

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, работы по очистке и обработке противогололедными материалами остановочных площадок выполняет подрядная организация «Спецавтохозяйство» на постоянной основе. По итогам контроля специалистов управления по транспорту и дорожному хозяйству остановки в пос. 1-й Западный (Скуратово) обрабатывали песко-соляной смесью 16 декабря. Далее на территории г. Тулы установилась плюсовая температура воздуха, обработка не требовалась. В ходе очередного контроля сотрудников профильного управления 22 декабря установлено, что территория остановочной площадки обработана песко-соляной смесью. При этом зафиксирован ряд локальных неровностей, из-за которых мог произойти данный инцидент. В кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры для недопущения подобных ситуаций.

Ранее Myslo писал, что 21 декабря на конечной 30-й маршрутки в Скуратово тулячка Юлия Савельева поскользнулась на необработанной площадке и сломала ногу. Женщина намерена писать претензию виновнику такого состояния остановки, а мы дали ей небольшую инструкцию.

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