Тульский контрактник получил срок за полуторамесячную «самоволку»

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Ближайшие 5,5 лет молодой человек проведёт в колонии строгого режима.

Тульский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника, обвиняемого в самовольном оставлении части.

В июне молодой человек без уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств не прибыл на службу в пункт временной дислокации воинской части к назначенному времени и остался дома.

Спустя полтора месяца его задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в военную комендатуру. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима.

Военнослужащего взяли под стражу в суде. При оглашении приговора присутствовал командный состав воинской части и военнослужащие, проходящие службу по контракту и по призыву.