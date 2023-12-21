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Туляки могут до конца года отменить перевод своих пенсионных накоплений в другие фонды
Фото из архива Myslo

Туляки могут до конца года отменить перевод своих пенсионных накоплений в другие фонды

С января по ноябрь перевести свою пенсию в негосударственные структуры решили 1395 человек.

Жители Тульской области, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в другой фонд, могут до конца декабря изменить свое решение и отказаться от перевода. Для этого нужно подать уведомление в региональное отделение Соцфонда. Это можно сделать в клиентских службах и на портале «Госуслуги».

Уведомление позволяет отменить любой перевод пенсионных накоплений: из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд, перевод между двумя негосударственными фондами или из негосударственного фонда в Социальный фонд.

Узнать, кто управляет пенсионными накоплениями и подавалось ли заявление о смене фонда в этом году, можно в личном кабинете на Госуслугах или в клиентском офисе регионального отделения СФР.

Прием заявлений о переводе накоплений между фондами завершился 1 декабря. По предварительным данным, за 11 месяцев этого года от граждан поступило 1395 заявлений. Всех, кто решил досрочно перевести средства, Соцфонд предупредил о риске потери инвестиционного дохода.

По закону он удерживается, если накопления находились в одном фонде меньше 5 лет и до истечения этого срока были переданы другому фонду. По статистике последних лет, большинство россиян возвращают свои накопления из негосударственных пенсионных фондов в Соцфонд.

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сегодня, в 07:40 −1
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