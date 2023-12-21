В тульский филиал Фонда «Защитники Отечества» поступило более 2000 обращений

Фото пресс-службы правительства Тульской области

По 1438 из них уже приняты соответствующие решения. В следующем году в филиале планируют проводить занятия по реабилитации.

Руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в Тульской области Анна Домченко подвела итоги первых шести месяцев работы. Фонд был создан по поручению Владимира Путина, его основная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

При поддержке губернатора Алексея Дюмина тульский филиал Фонда постоянно расширяет свою работу и тесно взаимодействует с правительством региона. Также заключены соглашения о сотрудничестве с различными госучреждениями и общественными организациями.

Каждого подопечного сопровождает социальный координатор. Отделения Фонда работают в 23 муниципалитетах области. На начало декабря принято более 2 тысяч обращений. По 1438 из них решения уже приняты, по остальным работа продолжается.

Самые распространённые вопросы — получение удостоверения ветерана боевых действий, получение выплат за участие в СВО, назначение мер социальной поддержки, юридическая и медицинская помощь.

— Особое внимание уделяется медицинской помощи вернувшимся героям СВО и их реабилитации. Каждому, кто обращается в филиал, оказывается анонимная квалифицированная психологическая поддержка. У нас есть все необходимое для решения любых задач, связанных с помощью ветеранам и их семьям, — подчеркнула Анна Домченко.

Филиал Фонда сотрудничает с реабилитационным лагерем «Перезагрузка», который уже более года работает на базе РУТБ «ОКА» в Алексине. Соцкоординаторы сопровождают всех бойцов, помогают им пройти медико-социальную экспертизу, оформить документы и льготы.

В филиале Фонда ветераны СВО проводят для юных туляков Уроки мужества и патриотические занятия. В начале 2024 года возможности Фонда расширятся — подопечные смогут посещать реабилитационные занятия прямо в здании филиала, будут обновлены кабинет психолога и пространство для маленьких посетителей.