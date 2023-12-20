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Главный редактор газеты «Слобода» Лариса Тимофеева стала победителем конкурса «Я люблю тебя, Россия!»

Главный редактор газеты «Слобода» Лариса Тимофеева стала победителем конкурса «Я люблю тебя, Россия!»

Также она получила почетную грамоту правительства региона.

20 декабря в музее оружия состоялась торжественная церемония: почетными наградами отметили работников медийной сферы региона, а также победителей и лауреатов конкурса средств массовой информации Тульской области на лучшую журналистскую работу «Я люблю тебя, Россия!» — 2023.

Награды победителям конкурса «Я люблю тебя, Россия!» вручила уполномоченный по правам человека в Тульской области, председатель конкурсной комиссии Татьяна Ларина.

В номинации «Наркотикам — нет!» победителем стала главный редактор газеты «Слобода» Лариса Тимофеева за материал «Жизнь без наркотиков: как понять, что ребенок попал в беду, и кто поможет избавиться от зависимости». Всего конкурсная комиссия рассмотрела 108 работ тульских журналистов в четырех номинациях: «Мы разные, но мы вместе», «Наркотикам — нет!», «Служба Отечеству: долг, честь, традиции» и «Тула — многонациональная». Заслуженные награды получили более 20 журналистов.

Также представителей тульских СМИ отметили почетными наградами. Так, Лариса Тимофеева получила почетную грамоту правительства Тульской области. Благодарность губернатора Тульской области за вклад в развитие СМИ и достигнутые трудовые успехи вручили директору по рекламе ООО «Слобода» Диане Мартыновой. 

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