Главный редактор газеты «Слобода» Лариса Тимофеева стала победителем конкурса «Я люблю тебя, Россия!»

20 декабря в музее оружия состоялась торжественная церемония: почетными наградами отметили работников медийной сферы региона, а также победителей и лауреатов конкурса средств массовой информации Тульской области на лучшую журналистскую работу «Я люблю тебя, Россия!» — 2023.

Награды победителям конкурса «Я люблю тебя, Россия!» вручила уполномоченный по правам человека в Тульской области, председатель конкурсной комиссии Татьяна Ларина.

В номинации «Наркотикам — нет!» победителем стала главный редактор газеты «Слобода» Лариса Тимофеева за материал «Жизнь без наркотиков: как понять, что ребенок попал в беду, и кто поможет избавиться от зависимости». Всего конкурсная комиссия рассмотрела 108 работ тульских журналистов в четырех номинациях: «Мы разные, но мы вместе», «Наркотикам — нет!», «Служба Отечеству: долг, честь, традиции» и «Тула — многонациональная». Заслуженные награды получили более 20 журналистов.

Также представителей тульских СМИ отметили почетными наградами. Так, Лариса Тимофеева получила почетную грамоту правительства Тульской области. Благодарность губернатора Тульской области за вклад в развитие СМИ и достигнутые трудовые успехи вручили директору по рекламе ООО «Слобода» Диане Мартыновой.