Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Тульской области рейд «Внимание, дети!»

С 19 декабря по 8 января на территории региона пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».
Рейд проводится для обеспечения безопасности перевозок группы детей автобусами к местам проведения новогодних и рождественских мероприятий.
Профилактическое мероприятие будет длиться 3 недели.
С 19 декабря по 8 января на территории региона пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».
Рейд проводится для обеспечения безопасности перевозок группы детей автобусами к местам проведения новогодних и рождественских мероприятий.
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