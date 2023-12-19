Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Тульской области рейд «Внимание, дети!»

Профилактическое мероприятие будет длиться 3 недели.

С 19 декабря по 8 января на территории региона пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

Рейд проводится для обеспечения безопасности перевозок группы детей автобусами к местам проведения новогодних и рождественских мероприятий.