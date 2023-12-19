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Туляки передали орден Красной Звезды внучке героя-красноармейца
Фото: vk.com/iskateltula

Туляки передали орден Красной Звезды внучке героя-красноармейца

Иван Васильевич Зимин был награждён им 80 лет назад, в декабре 1943 года.

В этом году представители тульского областного поискового центра «Искатель» при проведении полевых работ обнаружили орден Красной Звезды. В результате долгой и кропотливой работы удалось установить, что награда принадлежит Ивану Васильевичу Зимину – красноармейцу 12-й штурмовой инженерно-саперной бригады 690-го стрелкового полка.

В октябре 1943 года Иван Зимин отличился в боях за Мелитополь и получил медаль «За отвагу», а в декабре того же года был награждён орденом Красной Звезды.

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После окончания войны Иван Зимин благополучно вернулся с фронта домой, а вот его награда была утеряна. Спустя 80 лет тульские поисковики нашли семью героя. В торжественной обстановке орден был передан внучке красноармейца Зимина – Любови Васильевне.

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