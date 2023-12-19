«Хартия» ответила обвинявшим её во вранье тулякам: «Фальсификация исключена»

В выходные туляки обнаружили на сайте «Хартии» нестыковки, касающиеся вывоза мусора и фактического состояния контейнерных площадок. На сайте однозначно утверждалось, что услуга по вывозу мусора оказана, но в действительности же это было не так. Вчера на Myslo вышла публикация об этом.

В компании так прокомментировали данную ситуацию:

«Фальсификация данных, размещенных на карте контроля вывоза ТКО в Тульской области полностью исключена. Информация поступает с мобильных устройств, которыми оснащены экипажи регионального оператора. Согласно инструкции, происходит фотофиксация данных до и после вывоза отходов. В случае возникающей проблемы при движении спецтехники либо проблемы связанной погрузкой отходов осуществляется фиксация нарушения и закрепляется за местом сбора, как факт причины срыва вывоза отходов. На фотографиях заявителя видны все причины, препятствующие качественному оказанию услуги и своевременному вывозу ТКО».

Действительно, к каждому сообщению было прикреплено фото заваленной снегом дороги. Но уточнения о том, что мусоровозы не смогли проехать, не было. В каждом отчете значилась конкретная дата и время именно вывоза мусора (указано на фото выше). Возможно, технические возможности сайта компании не позволяют делать отметки о трудностях доступа к площадке. В связи с этим туляки предлагают компании доработать сайт, чтобы подобных ситуаций в будущем не возникло.

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