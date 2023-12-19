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Комплекс зданий возле «Искры» за 80,3 млн выкупил тульский бизнесмен
Фото: МИЗО Тульской области.

Комплекс зданий возле «Искры» за 80,3 млн выкупил тульский бизнесмен

Объявлены итоги торгов.

Тульский бизнесмен Константин Черкасский стал победителем торгов по продаже имущественного комплекса, который расположен по адресу: ул. Советская, 9. Это шесть нежилых зданий — столярная мастерская, четыре склада, в том числе ГСМ, а также земельный участок. Общая площадь — 2411 кв. м.

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На территории расположено действующее электросетевое оборудование, используемое для эксплуатации в том числе зданий организаций, подведомственных Министерству обороны.

Начальная цена комплекса составляла 80 371 858 руб. За такую стоимость Черкасский и приобрел его.

Отметим, что бизнесмен является учредителем компаний ООО «Мидийное место», ООО «Союз», ООО «Октава-Двор», ООО «Юм-Строй», ООО «Октава». Кроме того, он известен по работе в компании «Матяш».

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