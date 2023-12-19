Комплекс зданий возле «Искры» за 80,3 млн выкупил тульский бизнесмен

Фото: МИЗО Тульской области.

Тульский бизнесмен Константин Черкасский стал победителем торгов по продаже имущественного комплекса, который расположен по адресу: ул. Советская, 9. Это шесть нежилых зданий — столярная мастерская, четыре склада, в том числе ГСМ, а также з емельный участок. Общая площадь — 2411 кв. м.

На территории расположено действующее электросетевое оборудование, используемое для эксплуатации в том числе зданий организаций, подведомственных Министерству обороны.

Начальная цена комплекса составляла 80 371 858 руб. За такую стоимость Черкасский и приобрел его.

Отметим, что бизнесмен является учредителем компаний ООО «Мидийное место», ООО «Союз», ООО «Октава-Двор», ООО «Юм-Строй», ООО «Октава». Кроме того, он известен по работе в компании «Матяш».