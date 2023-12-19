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Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Туле

Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Туле

Рейтинг подготовил портал SuperJob.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря в Туле. Согласно представленному рейтингу, больше всего готовы платить программисту 1С. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату до 240 тыс. рублей, премии, ДМС, питание и возможность удаленной работы.

На втором месте — вакансия начальника строительной площадки с зарплатой от 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь профильное высшее образование и опыт работы от трех лет. Работодатель обещает корпоративную мобильную связь.

На третьем — механик с зарплатой от 100 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы. 

Топ-5 выглядит так:

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