В Туле врачи спасли жизнь мужчине с сосудистой патологией

Врачи обнаружили у него стеноз артерий — опасное сужение просвета кровеносных сосудов. Хирурги своевременно провели операцию, теперь жизнь мужчины вне опасности.

По словам пациента, боль в грудной клетке появлялась при ходьбе, проходила в покое или только после приема лекарства, отмечалась аритмия — сердце периодически как будто останавливалось. Также его беспокоила общая слабость. Пациент был госпитализирован в кардиологическое отделение больницы. Уже на следующий день бригадой рентгенхиругов в сердце мужчины был установлен стент: стеноз артерий на тот момент составлял 95%, при этом артерии были со сложным анатомическим строением. Манипуляции выполнялись на новом ангиографе, который поступил в этом году в областную больницу благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Сейчас пациент выписан домой, его состояние удовлетворительное.

Новый ангиографический комплекс установлен в сосудистом центре Тульской областной клинической больницы в октябре. Система позволяет не только своевременно диагностировать сосудистые катастрофы, но и провести оперативное вмешательство при остром инфаркте и инсульте. На новом ангиографе уже выполнено около 200 сложных операций