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В Туле за 80,3 млн рублей выставили на продажу комплекс зданий возле «Искры»
Фото: МИЗО Тульской области.

В Туле за 80,3 млн рублей выставили на продажу комплекс зданий возле «Искры»

Покупателю предлагают шесть нежилых зданий.

В Туле на аукционе продадут имущественный комплекс, который расположен по адресу: ул. Советская, 9. Это шесть нежилых зданий — столярная мастерская, четыре склада, в том числе ГСМ, а также земельный участок. Общая протяженность — 2411 кв. м. Об этом сообщается на сайте МИЗО Тульской области.

На территории расположено действующее электросетевое оборудование, используемое для эксплуатации в том числе зданий организаций, подведомственных Министерству обороны.

Начальная цена комплекса — 80 371 858 руб., шаг аукциона — 4 018 592,9 руб.

Заявки принимаются до 11 декабря, торги состоятся 19 декабря. Информация о проведении аукциона размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

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