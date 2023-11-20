В Туле за 80,3 млн рублей выставили на продажу комплекс зданий возле «Искры»

Фото: МИЗО Тульской области.

В Туле на аукционе продадут имущественный комплекс, который расположен по адресу: ул. Советская, 9. Это шесть нежилых зданий — столярная мастерская, четыре склада, в том числе ГСМ, а также з емельный участок. Общая протяженность — 2411 кв. м. Об этом сообщается на сайте МИЗО Тульской области.

На территории расположено действующее электросетевое оборудование, используемое для эксплуатации в том числе зданий организаций, подведомственных Министерству обороны.

Начальная цена комплекса — 80 371 858 руб., шаг аукциона — 4 018 592,9 руб.

Заявки принимаются до 11 декабря, торги состоятся 19 декабря. Информация о проведении аукциона размещена на сайте www.torgi.gov.ru.