Туляки уличили «Хартия» во вранье в отчетах о вывозе мусора

— «Хартия» обманывает туляков, выкладывая липовые отчёты о проделанной работе», — утверждают жители Пролетарского округа. Утверждают не голословно, а прикладывают подтверждения.

Нестыковки в отчетах на сайте мусорного оператора и фактического состояния контейнерных площадок обнаружил председатель Совета дома № 8 по ул. Приупской Владимир Борисов.

— Любой житель города Тулы может посмотреть, когда был вывезен мусор с контейнерной площадки, перейдя на сайт tula.hartiya. Здесь должна содержаться информация по вывозу мусора, но на фотоотчётах у «Хартии» вместо контейнерной площадки — проезжая дорога! До каких пор нам будут врать? — написал он в группе «Пятиэтажки». — В отчётах у «Хартии» все хорошо, а в реальности? Для чего они выкладывают ложную информацию, чтобы за каждый рейс деньги списать? По факту мусор не вывозится от 3-4 суток, а это с учётом масштабов города это большие деньги».

В качестве примера приведена контейнерная площадка по адресу ул. Приупская, д. 11. На сайте «Хартии» имеется отчет о том, что мусор вывезен 17 декабря в 10.19.

А между тем в реальности вывоза мусора в тот день не было. 17 декабря контейнерная площадка утопала в отходах:

Можно было бы списать это на ошибку, но подобные факты обнаружились и по другим адресам.

ул. Приупская, 8 А:

ул. Металлургов, д. 81-83:

ул. Фучика, д. 22 корп. 2:

В воскресенье, 17 декабря, представители «Хартии» на совещании по вывозу мусора заявили, что из-за погодных условий нет возможности подъезда к многим контейнерным площадкам.

«Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами вывозят их с тех площадок, к которым есть подъезд. Некоторые контейнерные площадки засыпаны снегом, кроме того, образующиеся при расчистке дорог брустверы перекрывают доступ к контейнерам. В результате невозможен своевременный вывоз ТКО, при этом жители, не дойдя до площадок бросают пакеты с мусором, — сообщили в пресс-службе правительства Тульской области по итогам совещания.

На совещании министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов дал ряд поручений:

главам администраций — обеспечить доступ и проезд к контейнерным площадкам;

Государственной жилищной инспекции Тульской области — обеспечить взаимодействие с управляющими компаниями по расчистке подъездов к контейнерным площадкам.

регоператорам — как только будет обеспечен доступ, вывезти весь мусор с площадок.

Информация о том, что на сайте «Хартии» содержатся недостоверные сведения о вывозе мусора, появилась уже вечером после мероприятия. Поэтому на совещании эта тема не обсуждалась.