Нет дорог, транспорта и воды: в Туле обнаружен забытый микрорайон

Фото из письма жителей, а также предоставлены администрацией Тулы.

Призаводской рудник — это небольшое поселение в несколько десятков домов неподалеку от Косой Горы и Малиновой засеки.

Жители Призаводского рудника пишут коллективные обращения во все возможные инстанции самого высокого уровня. В обращениях указано на отсутствие уличного освещения, подачи воды, транспортного сообщения, ремонта дорог и тротуаров.

Вот что пишут жители:

— В зимний период не производится расчистка автодороги. Не установлены мусорные баки. На границе с гослесфондом, вошедшим в мае 2023 г в состав Национального парка «Тульские засеки», организована свалка бытовых отходов, о которой администрация города и региона давно информированы, но никаких действий по ликвидации свалки не предпринимают.



На фото: Свалка на границе с гослесфондом не ликвидирована по состоянию на 18 декабря 2023 г, мусорные баки не установлены.

— В ноябре–декабре 2023 года жители неоднократно обращались в администрацию по поводу расчистки автодороги от снега. Однако администрация заявляет жителям, что согласно показаний приборов Глонасс, автодорожная техника у нас в микрорайоне работает регулярно и дороги почищены.

На фото от 17 декабря 2023 г. дорога в мкр. Призаводской рудник. Глубина колеи после расчистки дороги — около 30 см, проехать не могут даже автомобили с повышенной проходимостью. Администрация утверждает, что по данным «Глонасс» в микрорайоне все почищено!

Далее на фото железобетонные конструкции, которые представители тульской администрации выбросили к нам в микрорайон в мае 2021 года, установив их у автодороги, ведущей в Национальный парк «Тульские засеки». Мы два года просили убрать это безобразие.

На фото: железобетонная конструкция с неприличным рисунком на ней на въезде в парк Тульские засеки).

Жители просят помочь решить вопрос с ликвидацией свалки, установкой мусорных баков и другие вопросы, изложенные в нескольких коллективных обращениях жителей. А также провести проверку по факту бездействия администрации.

Myslo попросил комментарии администрации Тулы и прокуратуры Тульской области по каждому пункту обращения жителей.

Комментарии администрации Тулы

Уличное освещение

В 2022 году МКП «Тулагорсвет» выполнено устройство наружного освещения на автодороге дороге от п. Косая Гора (дом 62а по ул. М. Горького) до пос. Призаводской Рудник. В 2024 году запланировано строительство новой линии наружного освещения по 1,2,3,4 проездам.

По ремонту дороги

Работы по обустройству дороги до мкр. Призаводской Рудник, на территории населенного пункта носят капитальный характер, требуют разработки проектно-сметной документации, а также выделения средств из бюджета МО город Тула. В 2023 году средства на эти цели не предусмотрены.

Возможность финансирования работ будет рассмотрена при перспективном планировании работ. Для поддержания эксплуатационных характеристик вышеуказанной дороги в 2022 году проводились работы по ремонту асфальтовым гранулятом и шлаковым щебнем.

По ремонту тротуара и пешеходного моста

Пешеходная дорожка, ведущая от Лесного проезда до Призаводского Рудника, и пешеходный мосток через ручей, не числится в Реестре имущества муниципального образования город Тула. В соответствии с данными публичной кадастровой карты пешеходная дорожка и мосток находится в границах земельных участков земель лесного фонда Тульского лесничества, обслуживается и содержатся подведомственным учреждением министерства природных ресурсов и экологии Тульской области — ГУ ТО «Тульское лесничество».

Об отсутствии транспортного сообщения

Для организации регулярного транспортного сообщения в рассматриваемом направлении необходимо проведение комплексной реконструкции отдельных участков улично-дорожной сети. Она подразумевает проведение работ капитального характера, требующих разработки проектно-сметной документации, а также планирования финансовых средств на проведение работ из бюджета муниципального образования город Тула.

Об организации водоснабжения

Объекты водоснабжения на территории пос. Призаводской Рудник в едином реестре имущества МО город Тула не числятся. В Призаводском Руднике отсутствует централизованное водоснабжение. Водоснабжение жителей осуществляется из индивидуальных колодцев, а также из двух колодцев общего пользования. В 2019 году выполнен ремонт колодца по 3-му проезду Призаводского Рудника.

О контейнерных площадках для сбора и вывоза твёрдо коммунальных отходов

Начиная с 1 января 2019 г. региональный оператор оказывает услугу по обращению с ТКО. До настоящего времени не возникал вопрос о местах складирования ТКО собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в Призаводском руднике. И в силу п. 9 ст. 155 Жилищного кодекса РФ собственники вышеуказанных домовладений вносят плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Земельные участки домовладений в Призаводском руднике являются смежными с границами земельных участков улично-дорожной сети (автодорог) на которых запрещено размещать места (площадки) накопления ТКО нормами действующего законодательства. Администрацией города Тулы с 01.04.2019 г. организована и включена в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов, контейнерная площадка по адресу: Тульская область, г. Тула, Шахты Рвы перед подъездом к Призаводскому руднику, для складирования твердых коммунальных отходов, в том числе собственников домовладений Призаводского рудника.

О расчистке автодороги от снега

Работы по очистке улично-дорожной сети от снега и россыпи противогололедными проводятся на постоянной основе.

В связи с обильными снегопадами на территории ведётся активная работа по расчистке от снега, в первую очередь, магистральных дорог и общественных пространств, далее осуществляется очистка второстепенным улиц от снега.

Комментарий прокуратуры

Свалка мусора

В ходе выездной проверки доводы обращения в части несанкционированной свалки мусора на указанной территории не подтвердились.

Уличное освещение и дороги

Автомобильные дороги, расположенные по ул. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й проезды мкр. Призаводской Рудник г. Тула, а также от дома 62 «А» по ул. М. Горького пос. Косая Гора до мкр. Призаводской Рудник являются собственностью МО город Тула. Сеть наружного освещения на автодороге от д. 62а по ул. М. Горького к мкр. Призаводской Рудник протяженностью 1474 м смонтирована и введена в эксплуатацию в 2022 году.

В ходе проверки в феврале 2023 года установлено, что в нарушение требований, предъявляемым к автомобильным дорогам, на указанном отрезке отсутствует стационарное освещение, а также имеются дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, отсутствует паспортизация. В целях устранения вышеуказанных нарушений прокурором города Тулы в адрес главы администрации города Тулы 08.02.2023 внесено представление,

в суд направлен иск, который в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

Обеспечение питьевой водой

Администрацией г. Тулы в нарушение требований ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не организовано водоснабжение населения в мкр. Призаводской Рудник, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Водоснабжение жителей осуществляется из индивидуальных колодцев, а также из двух колодцев общего пользования. В 2019 году выполнен ремонт колодца по 3-ему проезду микрорайона.

В связи с выявленными нарушениями в части водоснабжения, прокуратурой города 15.11.2023 в адрес главы администрации г. Тулы внесено представление, которое до настоящего времени не рассмотрено.