Назван топ-10 вакансий в Туле с зарплатой до 200 000 рублей в сфере строительства

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере строительства в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Менеджер по продажам жилой недвижимости — от 150 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90028334
- Монтажник окон и отделки — от 60 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90649822
- Ведущий риелтор — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84405727
- Заместитель главного инженера — от 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88663735
- Ведущий инженер-конструктор/шеф-инженер — до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89865689
- Менеджер по продаже домов — до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90042658
- Руководитель отдела жилой недвижимости — от 90 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90735041
- Инженер строительного контроля — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90696231
- Руководитель направления стратегического развития кооперации — от 120 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90099519
- Главный инженер производства — от 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90428903