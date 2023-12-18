  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Назван топ-10 вакансий в Туле с зарплатой до 200 000 рублей в сфере строительства - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Назван топ-10 вакансий в Туле с зарплатой до 200 000 рублей в сфере строительства

Назван топ-10 вакансий в Туле с зарплатой до 200 000 рублей в сфере строительства

Публикуем рейтинг самых высокооплачиваемых.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере строительства в этом месяце в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Топ-10 выглядит так:

  1. Менеджер по продажам жилой недвижимости — от 150 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90028334
  2. Монтажник окон и отделки — от 60 000 до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90649822
  3. Ведущий риелтор — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84405727
  4. Заместитель главного инженера — от 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88663735
  5. Ведущий инженер-конструктор/шеф-инженер — до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/89865689
  6. Менеджер по продаже домов — до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90042658
  7. Руководитель отдела жилой недвижимости — от 90 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90735041
  8. Инженер строительного контроля — от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90696231
  9. Руководитель направления стратегического развития кооперации — от 120 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90099519
  10. Главный инженер производства — от 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90428903

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:05 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
вакансии

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С осени в России зафиксировали рост нехватки таксистов
С осени в России зафиксировали рост нехватки таксистов
Тест-драйв OMODA C5 AWD: футуристичный кроссовер по выгодной цене
Тест-драйв OMODA C5 AWD: футуристичный кроссовер по выгодной цене
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.