С осени в России зафиксировали рост нехватки таксистов

Совет по развитию такси предложил Совфеду разрешить мигрантам работать в такси. Они считают, что таким образом получится решить проблему с возникшим дефицитом таксистов.

В условиях кадрового голода в стране стало остро не хватать водителей такси. Так, дефицит в отрасли этой осенью составил 72 тыс. человек. Об этом сообщили в Lenta.ru.

Совет по развитию такси предлагает временно допустить мигрантов к работе. При этом они должны быть под жестким контролем, сказано в тексте обращения к Совфеду. Запрет на работу мигрантов в такси есть в нашей, Тульской области, а также в Тюменской, Магаданской и Челябинской областях также и Ханты-Мансийском автономном округе.

В нашей стране таксистами могут работать водители с правами из Киргизии, Белоруссии и других стран, где русский язык является государственным. Граждане других государств должны получать водительское удостоверение российского образца.