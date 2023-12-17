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В Туле прошло совещание по обеспечению доступа к контейнерным площадкам
Фото очевидца. Тула, 6-й Полюсный проезд, 19.

В Туле прошло совещание по обеспечению доступа к контейнерным площадкам

Во многих дворах проезд к ТКО заблокирован из-за снега.

17 декабря министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов провел совещание по вопросу обеспечения доступа и проезда к контейнерным площадкам. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами вывозят их с тех площадок, к которым есть подъезд.

Некоторые контейнерные площадки засыпаны снегом, кроме того, образующиеся при расчистке дорог брустверы перекрывают доступ к контейнерам. В результате невозможен своевременный вывоз ТКО, при этом жители, не дойдя до площадок бросают пакеты с мусором.

По итогам совещания Юрий Панфилов дал ряд поручений. Главам администраций – обеспечить доступ и проезд к контейнерным площадкам.

Государственной жилищной инспекции Тульской области – обеспечить взаимодействие с управляющими компаниями по расчистке подъездов к контейнерным площадкам.
Регоператорам – как только будет обеспечен доступ, вывезти весь мусор с площадок.

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Автор:
сегодня, в 17:09 −3
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