ЧП с рухнувшей кровлей в Кимовске занялся Следственный комитет

По поручению руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова следователи начали проверку по факту обрушения крови в Кимовске на ул. Р. Бессолова, 23.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ЧП произошло 17 декабря. Стропильная система и шиферная крыша в доме 1962 -го года постройки не выдержала снега. Обошлось без пострадавших.