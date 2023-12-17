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ЧП с рухнувшей кровлей в Кимовске занялся Следственный комитет

ЧП с рухнувшей кровлей в Кимовске занялся Следственный комитет

Ведомство начало процессуальную проверку.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова следователи начали проверку по факту обрушения крови в Кимовске на ул. Р. Бессолова, 23.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ЧП произошло 17 декабря. Стропильная система и шиферная крыша в доме 1962 -го года постройки не выдержала снега. Обошлось без пострадавших.

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Автор:
сегодня, в 16:04 +1
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